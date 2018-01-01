НБА: Бостон проиграл Атланте, Голден Стэйт переиграл Финикс

Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 8 апреля.

Бостон – Атланта 106:112 (31:24, 27:25, 24:27, 24:36)

Бостон: Тейтум (19), Хорфорд (16 + 7 подборов), Браун (12), Розир (10 + 8 подборов + 9 передач), Бэйнс (2) – старт; Монро (17), Оджелей (13), Берд (9), Ларкин (6 + 7 передач), Гибсон (2), Аллен (0), Надер (0).

Атланта: Принс (33 + 8 подборов + 5 потерь), Ли (14 + 8 подборов), Коллинз (12), Бембри (11), Дедмон (10) – старт; Тэйлор (13 + 6 передач), Мускала (9), Дорси (8), Пламли (2), Кливленд (0).

Филадельфия – Даллас 109:97 (28:20, 33:28, 24:28, 24:21)

Филадельфия: Редик (18), Симмонс (16 + 7 подборов + 9 передач), Ковингтон (15 + 10 подборов), Шарич (9), Джонсон (6) – старт; Белинелли (15), Ильясова (11 + 12 подборов), Фульц (8), Холмс (8), Андерсон (3), Макконнелл (0), Коркмаз (0).

Даллас: Барнс (21), Смит (20 + 11 передач), Пауэлл (13 + 10 подборов), Финни-Смит (10), Мотли (4) – старт; Клебер (11 + 10 подборов), Макдермотт (10), Феррелл (6), Коллинсворт (2).

Шарлотт – Индиана 117:123 (25:31, 32:39, 24:25, 36:28)

Шарлотт: Марв. Уильямс (16), Уокер (12), Кидд-Гилкрист (11), Ховард (10 + 12 подборов), Батюм (8 + 6 потерь) – старт; Монк (22), Эрнангомес (14 + 8 подборов), Лэмб (12), Камински (9 + 6 передач), Пэйдж (3), Стоун (0).

Индиана: Оладипо (27), Богданович (13), Коллисон (9), Янг (2), Тернер (0) – старт; Сабонис (30 + 8 подборов), Джозеф (13), Робинсон (13), Стивенсон (8 + 10 подборов + 10 передач), Букер (8 + 7 подборов).

Мемфис – Детройт 130:117 (30:22, 32:34, 34:28, 34:33)

Мемфис: Брукс (22 + 8 подборов + 8 передач), Симмонс (20 + 7 передач), Марк Газоль (20 + 9 подборов + 9 передач), Маклемор (13), Рэбб (8) – старт; Брукс (25), Дэвис (13 + 7 подборов), Джонсон (5), Хенри (4), Чалмерс (0).

Детройт: Толливер (19), Кеннард (18), Джексон (13), Драммонд (12 + 18 подборов), Джонсон (9) – старт; Элленсон (17), Смит (11 + 11 передач), Эннис (11), Гэллоуэй (7), Морлэнд (0).

Лейкерс – Юта 97:112 (21:30, 23:20, 23:32, 30:30)

Лейкерс: Харт (25), Рэндл (17 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (8), Карусо (6), Лопес (0) – старт; Эннис (22 + 6 подборов), Фрай (8), Пэйтон (4), Брайант (3), Зубац (2), Уиэр (2).

Юта: Митчелл (28 + 9 подборов + 8 передач), Инглс (22 + 10 передач), Фэйворс (10 + 13 подборов), Рубио (9), Гобер (4 + 6 подборов) – старт; Краудер (18), О'Нил (15), Экзам (6), Жеребко (0), Юдо (0).

Торонто – Орландо 112:101 (35:24, 26:26, 28:24, 23:27)

Торонто: Ануноби (21 + 8 подборов), Ибака (13 + 8 подборов + 3 блок-шота), Пауэлл (13), Лаури (11 + 7 передач), Ногейра (4) – старт; Майлз (22), Райт (12 + 6 подборов), Пелтль (12), Сиакам (4 + 9 подборов), ВанВлит (0).

Орландо: Гордон (16), Хезонья (14), Вучевич (10 + 9 подборов), Огастин (9), Айванду (8) – старт; Берч (12 + 12 подборов), Мак (11), Артис (7), Бийомбо (7), Первис (4), Росс (3).

Финикс – Голден Стэйт 100:117 (29:33, 21:31, 22:27, 28:26)

Финикс: Хаус (22 + 8 подборов), Лень (16 + 10 подборов + 1 передача + 1 потеря; 25:09 минут), Юлис (15 + 10 передач), Бендер (14 + 14 подборов), Дэниэлс (3) – старт; Дадли (11), Питерс (8), Рид (7), Харрисон (4 + 6 передач).

Голден Стэйт: Томпсон (34), Дюрант (17 + 9 передач), Грин (14 + 6 подборов), Кук (14 + 6 подборов), Пачулия (4) – старт; Макги (11), Ливингстон (10), Луни (6 + 6 подборов), Янг (5), Уэст (2), Джонс (0), Белл (0).

Турнирная таблица

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