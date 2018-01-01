НБА: Денвер обыграл Клипперс, Хьюстон уступил Оклахоме

Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 7 апреля.

Клипперс – Денвер 115:134 (26:33, 32:33, 31:35, 26:33)

Клипперс: Уоллес (18), Харрис (16), Джордан (16 + 17 подборов), Риверс (10 + 9 передач), Джонсон (4) – старт; Уильямс (24), Харрелл (14), Марьянович (9 + 8 подборов), Уильямс (2), Деккер (2), Торнвелл (0).

Денвер: Бартон (31), Йокич (23 + 11 подборов + 11 передач), Мюррэй (19 + 7 передач), Миллсэп (15), Чендлер (13 + 7 подборов) – старт; Пламли (11), Харрис (10), Лайлс (9), Бизли (3), Крэйг (0), Эрнангомес (0).

Нью-Йорк – Милуоки 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35)

Чикаго – Бруклин 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28)

Голден Стэйт – Новый Орлеан 120:126 (32:40, 33:27, 27:21, 28:38)

Хьюстон – Оклахома-Сити 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28)

Сан-Антонио – Портленд 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28)

Турнирная таблица

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