Также канадский клуб установил личный рекорд.

Торонто одержал победу над Индианой Пэйсерс (92:73) в матче регулярного чемпионата НБА.

Таким образом, Рэпторс гарантировал себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Также эта победа стала для канадской команды 57-й в нынешнем сезоне, что является клубным рекордом.

Ранее сообщалось о том, что Хьюстон впервые в истории клуба гарантировал себе первую строчку в Западной конференции.

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