Лидеру Кавальерс покорилась очередная вершина.

В концовке матча регулярного чемпионата НБА между Кливлендом и Филадельфией ЛеБрон Джеймс заработал право на штрафные броски.

Игроку удалось попасть в кольцо один раз, что стало его 31-тысячным очков в карьере.

Таким образом, лидер Кавальер приблизился к Дирку Новицки, идущим на шестом месте по данному показателю.

Напомним, что Кливленд в матче с Сиксерс мог отыграться с "-30", но ЛеБрон смазал штрафной на последних секундах встречи.

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