ЛеБрон преодолел отметку в 31 тысячу очков
Лидеру Кавальерс покорилась очередная вершина.
В концовке матча регулярного чемпионата НБА между Кливлендом и Филадельфией ЛеБрон Джеймс заработал право на штрафные броски.
Игроку удалось попасть в кольцо один раз, что стало его 31-тысячным очков в карьере.
Таким образом, лидер Кавальер приблизился к Дирку Новицки, идущим на шестом месте по данному показателю.
Напомним, что Кливленд в матче с Сиксерс мог отыграться с "-30", но ЛеБрон смазал штрафной на последних секундах встречи.
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