Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятница, 6 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли сокрушительные данки разыгрывающего Филадельфии Бена Симмонса, центрового Миннесоты Карла-Энтони Таунса, защитника Лейкерс Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса, эффектный блок-шот центрового Детройта Андре Драммонда, проход защитника Вашингтона Брэдли Била, а также роскошная передача разыгрывающего Никс Трэя Берка.

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!