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Сокрушительный данк ЛеБрона – среди лучших моментов дня НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятница, 6 апреля.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли сокрушительные данки разыгрывающего Филадельфии Бена Симмонса, центрового Миннесоты Карла-Энтони Таунса, защитника Лейкерс Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса, эффектный блок-шот центрового Детройта Андре Драммонда, проход защитника Вашингтона Брэдли Била, а также роскошная передача разыгрывающего Никс Трэя Берка.

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Теги: баскетбол, НБА, лучшие моменты, видео, ЛеБрон Джеймс
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