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Ибрагимович сгонял на матч Лейкерс в компании легенды НБА

Комментариев: 1
Златан Ибрагимович наслаждается жизнью в США.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович встретился с игроками и сотрудниками Лейкерс.

После этого швед посетил матч регулярного чемпионата НБА, в котором "озерники" встречались с Миннесотой (96:113).

На игре форвард сидел вместе с баскетбольной легендой Шакилом О’Нилом.

Отметим, что Лейкерс обновили антирекорд клуба, не сумев пробиться в плей-офф НБА пятый сезон подряд. Возможно, им в команде не хватает Златана?

Ибрагимович, в свою очередь, перебрался в Лос-Анджелес менее месяца назад, подписав контракт с клубом МЛС Гэлакси. В первом же матче форвард отметился дублем.

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Теги: футбол, вне игры, баскетбол, НБА, Лос-Анджелес Лейкерс, Златан Ибрагимович, Шакил О'Нил
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
F16gref    07.04.2018, 10:21
Оценка:  0
F16gref
Шак смотрит на этого хвостатого клоуна как на кучу говна...
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