Ибрагимович сгонял на матч Лейкерс в компании легенды НБА

Златан Ибрагимович наслаждается жизнью в США.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович встретился с игроками и сотрудниками Лейкерс.

После этого швед посетил матч регулярного чемпионата НБА, в котором "озерники" встречались с Миннесотой (96:113).

На игре форвард сидел вместе с баскетбольной легендой Шакилом О’Нилом.

Two giants of their sport hanging courtside with the #LakeShow pic.twitter.com/b1cjYwZ7UG — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 7, 2018

Отметим, что Лейкерс обновили антирекорд клуба, не сумев пробиться в плей-офф НБА пятый сезон подряд. Возможно, им в команде не хватает Златана?

Ибрагимович, в свою очередь, перебрался в Лос-Анджелес менее месяца назад, подписав контракт с клубом МЛС Гэлакси. В первом же матче форвард отметился дублем.

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