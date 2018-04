Ибрагимович сгонял на матч Лейкерс в компании легенды НБА

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович встретился с игроками и сотрудниками Лейкерс.

После этого швед посетил матч регулярного чемпионата НБА, в котором "озерники" встречались с Миннесотой (96:113).

На игре форвард сидел вместе с баскетбольной легендой Шакилом О’Нилом.

Two giants of their sport hanging courtside with the #LakeShow pic.twitter.com/b1cjYwZ7UG