Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 6 апреля.

Орландо – Шарлотт 100:137 (25:43, 24:29, 26:31, 25:34)

Орландо: Огастин (19), Артис (12 + 6 подборов), Хезонья (11), Айванду (10), Бийомбо (7 + 8 подборов) – старт; Спейтс (14), Первис (12), Берч (12), Мак (3 + 11 передач) , Аффлало (0).

Шарлотт: Уильямс (18), Ховард (16 + 17 подборов + 4 блок-шота), Уокер (13), Батюм (9 + 6 подборов + 6 передач), Кидд-Гилкрист (4) – старт; Монк (26 + 8 передач), Камински (21), Лэмб (16), Уокер (13), Эрнангомес (11 + 12 подборов), Стоун (3), Пейдж (0).

Вашингтон – Атланта 97:103 (22:21, 26:31, 29:29, 20:22)

Вашингтон: Бил (32), Портер (10 + 7 подборов), Саторански (8), Гортат (6 + 11 подборов), Моррис (4) – старт; Убре (13 + 7 подборов), Скотт (7), Фрэйзер (7), Смит (6), Микс (4).

Атланта: Принс (23), Дедмон (12 + 14 подборов), Коллинз (10 + 10 подборов), Тэйлор (10), Бембри (5) – старт; Дорси (22), Ли (11 + 6 подборов), Мускала (7 + 9 подборов), Кливленд (3), Пламли (0).

Детройт – Даллас 113:106 OT (22:24, 31:30, 25:21, 23:26, 12:5)

Детройт: Джексон (24 + 7 передач), Драммонд (19 + 16 подборов), Толливер (16), Джонсон (11 + 6 подборов), Кеннард (2) – старт; Гэллоуэй (15), Элленсон (11), Смит (9), Эннис (4), Морлэнд (2 + 7 подборов).

Даллас: Мотли (26 + 12 подборов), Барнс (17), Финни-Смит (15 + 10 подборов), Пауэлл (13 + 7 подборов), Смит (7 + 8 передач) – старт; Клебер (7 + 6 подборов), Макдермотт (5), Феррел (5), Джонс (4), Коллинсуорт (4), Харрисон (3).

Филадельфия – Кливленд 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32)

Филадельфия: Редик (28), Симмонс (27 + 15 подборов +13 передач), Ковингтон (11 + 3 блок-шота), Джонсон (7), Шарич (3) – старт; Белинелли (23), Ильясова (17 +11 подборов), Фульц (10), Холмс (6), Макконнелл (0).

Кливленд: Джеймс (44 + 11 подборов + 11 передач +8 потерь), Грин (33), Лав (17 + 9 подборов), Осман (7 + 6 подборов), Худ (4) – старт; Смит (8), Кларксон (6), Корвер (5), Томпсон (4), Нэнс (2).

Бостон – Чикаго 111:104 (30:30, 25:28, 24:18, 32:28)

Торонто – Индиана 92:73 (26:14, 19:19, 27:16, 20:24)

Нью-Йорк – Майами 122:98 (34:23, 29:27, 33:28, 26:20)

Мемфис – Сакраменто 93:94 (22:25, 26:19, 15:24, 30:26)

Финикс – Новый Орлеан - еще идет

Лейкерс – Миннесота - еще идет

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