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ЛеБрона заманивают в Нью-Йорк рекламными щитами

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Лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса хотят видеть в Нью-Йорке.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Накануне поединка между Нью-Йорк Никс и Кливленд Кавальерс, который состоится 9 апреля на арене театра Madison Square Garden, маркетинговая компания NYC Ads Co решила заманить ЛеБрона Джеймс в местную команду.

Напротив арены разместили рекламный щит, призывающий ЛеБрона перейти в Нью-Йорке. На билборде изобразили силуэт Джеймса в форме Никс, который снабдили подписью: "Король Нью-Йорка? Докажи это", – сообщает The New York Post.

 

Напомним, что ЛеБрон летом может стать свободным агентом. К слову, Нью-Йорк не сумел квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НБА. 

Ранее сообщалось, что болельщики Лос-Анджелес заказали специальные билборды, чтобы заманить ЛеБрона в Лейкерс.

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Теги: баскетбол, НБА, Кливленд Кавальерс, ЛеБрон Джеймс, Нью-Йорк Никс, фото
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