Лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса хотят видеть в Нью-Йорке.

Накануне поединка между Нью-Йорк Никс и Кливленд Кавальерс, который состоится 9 апреля на арене театра Madison Square Garden, маркетинговая компания NYC Ads Co решила заманить ЛеБрона Джеймс в местную команду.

Напротив арены разместили рекламный щит, призывающий ЛеБрона перейти в Нью-Йорке. На билборде изобразили силуэт Джеймса в форме Никс, который снабдили подписью: "Король Нью-Йорка? Докажи это", – сообщает The New York Post.

Напомним, что ЛеБрон летом может стать свободным агентом. К слову, Нью-Йорк не сумел квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НБА.

Ранее сообщалось, что болельщики Лос-Анджелес заказали специальные билборды, чтобы заманить ЛеБрона в Лейкерс.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!