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Роскошный данк Адетокунбо и попадание Пола – среди лучших моментов дня НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за четверг, 5 апреля.
Крис Пол
Крис Пол
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли отменные уллей-упы в исполнение игроков Денвера Николы Йокича и Уилла Бартона, сокрушительные данки Янниса Адетокунбо и Джабари Паркера из Милуоки, и разыгрывающего Кливленда Джордана Кларксона, а также проход и решающее попадание защитника Хьюстона Криса Пола.

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Теги: баскетбол, НБА, ТОП-5, лучшие моменты
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