Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за четверг, 5 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли отменные уллей-упы в исполнение игроков Денвера Николы Йокича и Уилла Бартона, сокрушительные данки Янниса Адетокунбо и Джабари Паркера из Милуоки, и разыгрывающего Кливленда Джордана Кларксона, а также проход и решающее попадание защитника Хьюстона Криса Пола.

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