Алексаей Лень рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в этом сезоне в Финиксе.

Украинский центровой Финикса Алексей Лень поделился впечатлениями от текущего сезона, рассказал о проблемах в Санс и желании двигаться вперед.

"Сейчас, в этот период сезона у меня все болит. Но мне просто нужно справиться с этой проблемой в последних трех матчах, чтобы сильно закончить сезон.

Всегда хочется оставить хорошее впечатление, выступая за одну команду. Когда ты выходишь на площадку, то изо всех сил стараешься проявить себя. Я бы с удовольствием остался в Финиксе, но посмотрим, получу ли я предложение от них.

Сезон в Санс - это американские горки. Но я могу сказать, что это был отличный опыт, потому что мне пришлось столкнуться со всеми трудностями. В этом году у нас было восемь разыгрывающих. Я играл под руководством трех разных тренеров. Каждый год у нас была другая команда. Я выполнял разные роли. По ходу третьего сезона я немного поиграл на позиции четвертого номера с Тайсоном Чендлером, а затем стал выполнять функции пятого. Я в буквальном смысле столкнулся с проблемами. Мне кажется, что с этим полученным опытом нужно идти вперед. Больше нет чего-то такого, что меня удивит. Я смотрю на трудности в Финиксе, как на большой опыт.

Я хочу доказать, что могу играть в старте. Но какую бы роль мне не пришлось выполнять, я сделаю все необходимое, независимо от обстоятельств. Я просто стараюсь смотреть на все в позитивном свете", - цитирует Леня Arizona Sports.

Отметим, по окончании сезона Алексей Лень станет неограниченным свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом Лиги.

Лень отыграл 66 матчей, где набирал в среднем по 8,3 очка за 20,1 минуты, делал 7,6 подбора и совершал по 1,1 результативной передачи.

Ранее сообщалось, что Лень оформил красивый трехочковый в матче с Сакраменто.

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