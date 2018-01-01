НБА: Индиана обыграла Голден Стэйт, Вашингтон проиграл Кливленду

Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 5 апреля.

Индиана – Голден Стэйт 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)

Индиана: Богданович (28), Оладипо (21 + 6 подборов + 7 передач), Т. Янг (16 + 8 подборов), Коллисон (15), Тернер (8) – старт; Сабонис (13 + 9 подборов), Стивенсон (9 + 6 подборов), Джозеф (5), Д. Янг (5), Букер (4), Робинсон (2), Лиф (0).

Голден Стэйт: Дюрант (27 + 7 передач), Томпсон (16 + 7 подборов), Кук (12 + 6 передач), Грин (9), Макги (6) – старт; Джонс (7), Луни (6), Ливингстон (6), Пачулия (5), Уэст (4), Белл (4), Янг (4).

Кливленд – Вашингтон 119:115 (39:26, 20:28, 23:36, 37:25)

Кливленд: Джеймс (33 + 9 подборов + 14 передач +6 потерь), Грин (21), Лав (16 + 6 подборов), Худ (11), Осман (8) – старт; Корвер (13), Кларксон (10), Смит (4), Нэнс (3 + 10 подборов), Томпсон (0).

Вашингтон: Уолл (28 + 14 передач + 6 потерь), Бил (19 + 9 подборов + 8 передач), Портер (18 + 8 подборов), Моррис (15), Гортат (10 + 7 подборов) – старт; Скотт (12), Убре (6), Саторански (5), Маинми (2), Микс (0).

Хьюстон – Портленд 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)

Хьюстон: Пол (27), Харден (24 + 6 подборов + 7 передач + 8 потерь), Капела (11 + 10 подборов), Ариза (10), Такер (3) – старт; Мба а Муте (9 + 5 перехватов), Грин (6), Джонсон (4), Блэк (4).

Портленд: Макколлум (16 + 6 потерь), Нуркич (14 + 11 подборов), Тернер (10), Напьер (8), Амину (4 + 7 подборов) – старт; Болдуин (14), Свэниган (10), Коннотон (10), Лэйман (4), Папаяннис (2), Ленард (2), Коллинз (1).

Милуоки – Бруклин 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:36)

Милуоки: Миддлтон (31), Адетокумбо (19 + 10 подборов + 7 передач), Бледсоу (18 + 6 передач), Хенсон (12), Снелл (0) – старт; Паркер (13 + 10 подборов), Зеллер (8), Мухаммад (5), Браун (5), Терри (0).

Бруклин: Крэбб (25 + 7 подборов), Расселл (22), Харрис (17 + 6 передач), Холлис-Джефферсон (14 + 11 подборов), Аллен (4 + 10 подборов) – старт; ЛеВерт (13), Динуидди (9 + 6 передач), Эйси (9), Мозгов (6), Стаускас (0).

Юта – Клипперс - еще идет

Денвер – Миннесота - еще идет

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