Кайри Ирвинг пропустит оставшиеся матчи сезона из-за проблем с коленом.

Разыгрывающий Бостона Кайри Ирвинг не сыграет в оставшихся матчах сезона 2017/18.

По информации ESPN, игрок выбыл из-за проблем с коленом. Из-за болей в суставе в конце марта баскетболист перенес инвазивную хирургическую процедуру, после которой необходимо несколько недель восстановления.

В нынешнем сезоне Ирвинг провел за Бостон 60 матчей, где в среднем набирал по 24,4 очка за игру, совершал 3,8 подбора и делал 5, передачи.

Ранее сообщалось, что игрок Лейкерс Айзейя Томас перенес операцию, после которой будет восстанавливаться 4 месяца.

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