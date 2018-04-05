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Украинский проспект Санон выставил свою кандидатуру на Драфт НБА-2018

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Санон признался, что играть в НБА - его мечта.
Иссуф Санон
Иссуф Санон
FIBA

Украинский защитник Иссуф Санон подал заявку на участие в драфте 2018 года. Об этом сообщил ESPN.com.

После трех лет в Днепре в январе Санон перешел в словенскую Олимпию, где набирал по 7,5 очков и 2,9 подбора за игру в чемпионате Словении.

"С переездом в Олимпию мой уровень игры повысился. Работая с тренерами, я чувствую, что каждый день становлюсь лучше. Играть в НБА – моя мечта, и я с нетерпением жду следующего шага", - приводит слова Санона ESPN.

Иссуф Санон здорово проявил себя на прошлогоднем чемпионате Европы U-18, где набирал в среднем по 19,3 очка. Эксперт ESPN Джонатан Гивони включил его в топ-10 проспектов по итогам этого турнира.

Отметим, что кроме Иссуфа Санона на драфте этого года будут представлены еще два украинца – Святослав Михайлюк и Богдан Близнюк.

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Теги: Иссуф Санон, НБА, баскетбол
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