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Данк Зубаца и аллей-уп Симмонса – среди лучших моментов дня НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за среду, 4 апреля.
Бен Симмонс
Бен Симмонс
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли моменты с участием защитника Детройт Иша Смита, разыгрывающего Нью-Орлеан Джру Холидея, защитника Орландо Марио Хезоньи, разыгрывающего Филадельфии Бена Симмонса, защитника Орландо Шелвина Мэка, защитника Нью-Орлеан Итуана Мура и центрового Лос-Анджелес Ивицы Зубаца.

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Теги: баскетбол, НБА, ТОП-10, лучшие моменты дня
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