Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за среду, 4 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли моменты с участием защитника Детройт Иша Смита, разыгрывающего Нью-Орлеан Джру Холидея, защитника Орландо Марио Хезоньи, разыгрывающего Филадельфии Бена Симмонса, защитника Орландо Шелвина Мэка, защитника Нью-Орлеан Итуана Мура и центрового Лос-Анджелес Ивицы Зубаца.

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!