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ЛеБрон отлично впишется в Сан-Антонио – Дэнни Грин

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Защитник Сан-Антонио Дэнни Грин хотел бы видеть ЛеБрона Джеймса в своей команде.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Защитник Сан-Антонио Дэнни Грин считает, что лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс, который летом сможет стать свободным агентом, отлично впишется в игровую модель Сперс.

"Думаю, наш тренерский штаб сможет найти способ. Леброн отлично впишется в Сан-Антонио. С ним мы выиграем много матчей и будем претендовать на чемпионский титул. Джеймс в одиночку может превратить любую команду в контендер.

В Сан-Антонио есть Грег Попович, но многое будет зависеть от того, каких игроков сможет удержать руководство. Если в команде останутся Кавай и Ламаркус, за этим будет интересно наблюдать, – приводит слова Грина ресурс SLAM Online.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс побил рекорд Кобе Брайанта, а еще раньше превзошел достижение Майкла Джордана.

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Сан-Антонио Сперс
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