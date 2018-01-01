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Миллуоки стала последней командой на Востоке, обеспечившей место в плей-офф

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Определились все участники плей-офф на Востоке.
Милуоки сыграют в плей-офф в этом сезоне
Милуоки сыграют в плей-офф в этом сезоне
Getty Images

Благодаря поражению Детройта в матче с Филадельфией, Милуоки стал последней командой, которая обеспечила себе место в восьмерке сильнейших в Восточной конференции.

Впервые с 2004 года Милуоки Бакс примут участие во втором подряд розыгрыше плей-офф.

Таким образом, известны все восемь команд Востока, которые продолжат борьбу за чемпионство по окончании регулярного чемпионата. Это Торонто, Бостон, Кливленд, Филадельфия, Индиана, Майами, Вашингтон и Милуоки.

При этом борьба на Востоке не завершена - последние три команды турнирной таблицы имеют одинаковое количество побед и за четыре игры до конца чемпионата будут пытаться избежать последней строчки.

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Теги: НБА, баскетбол, Милуоки Бакс
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