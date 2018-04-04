НБА: Торонто обыграл Бостон, Даллас проиграл Орландо

Вашему вниманию результаты матчей НБА за среда, 4 апреля.

Детройт – Филадельфия 108:115 (28:36, 21:29, 22:23, 37:27)

Детройт: Толливер (25), Джонсон (19 + 5 потерь), Буллок (15), Драммонд (13 + 15 подборов), Джексон (8 + 7 передач) – старт; Смит (14 + 12 передач), Кеннард (12), Элленсон (2), Морлэнд (0), Эннис (0).

Филадельфия: Редик (25 + 6 передач), Симмонс (16 + 6 подборов + 7 передач), Ильясова (13 + 11 подборов), Ковингтон (12), Джонсон (9 + 10 подборов) – старт; Белинелли (19), Холмс (11), Фульц (4), Макконнелл (4), Андерсон (2).

Орландо – Даллас 105:100 (33:22, 23:29, 21:23, 28:26)

Орландо: Гордон (20), Хезонья (12 + 8 подборов + 3 блок-шота), Бийомбо (12 + 12 подборов), Огастин (8), Айванду (5 + 7 подборов) – старт; Артис (18), Мак (13 + 9 передач), Берч (10 + 8 подборов), Первис (7).

Даллас: Финни-Смит (14 + 6 подборов), Мотли (14 + 8 подборов), Харрисон (13), Макдермотт (7), Бареа (4) – старт; Джонс (16 + 7 подборов), Коллинсуорт (13 + 9 подборов + 6 передач), Клебер (12), Феррел (7 + 7 передач), Межри (0).

Атланта – Майами 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31)

Торонто – Бостон 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)

Новый Орлеан – Мемфис 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)

Лейкерс – Сан-Антонио

Турнирная таблица

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