Майами Хит досрочно обеспечил себе место в плей-офф НБА.

Майами – десятый клуб НБА, который гарантировал себе выход в плей-офф Getty Images

Майами обыграл Атланту в последнем матче (101:98) и обеспечил себе место в плей-офф НБА по окончании регулярного сезона.

Майами имеет соотношения побед и поражений 42-36 и гарантировал себе как минимум восьмое место.

Отметим, что в Восточной конференции осталось лишь одна вакантная путевка на выход в плей-офф, за которую поборются Детройт и Милуоки.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Портленд вышли в плей-офф НБА.

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!