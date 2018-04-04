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Майами – десятый клуб НБА, который гарантировал себе выход в плей-офф

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Майами Хит досрочно обеспечил себе место в плей-офф НБА.
Майами – десятый клуб НБА, который гарантировал себе выход в плей-офф
Майами – десятый клуб НБА, который гарантировал себе выход в плей-офф
Getty Images

Майами обыграл Атланту в последнем матче (101:98) и обеспечил себе место в плей-офф НБА по окончании регулярного сезона. 

Майами имеет соотношения побед и поражений 42-36 и гарантировал себе как минимум восьмое место.

Отметим, что в Восточной конференции осталось лишь одна вакантная путевка на выход в плей-офф, за которую поборются Детройт и Милуоки. 

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Портленд вышли в плей-офф НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Майами Хит
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