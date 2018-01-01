НБА: аллей-уп в исполнении Адетокунбо и Бледсо – среди лучших моментов дня
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за вторник, 3 апреля.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
Среди них оказались невероятный блок-шот легкого форварда Филадельфии Роберта Ковингтона, сокрушительные данки мощного форварда Сан-Антонио Ламаркуса Олдриджа и атакующего защитника Оклахомы Алекса Абринеса, а также роскошный аллей-уп в исполнении игроков Милуоки Бакс Янниса Адетокунбо и Эрика Бледсо.
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