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Михайлюк: Я рад, что выбрал Канзас и отказал Реалу

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Святослав Михайлюк рассказал о том, как принимал решение с выбором клуба.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк четыре года назад предпочел уехать в США, выбрав студенческую лигу и отказался от выступлений за мадридский Реал. 

"Большинство из моих сверстников пытаются остаться в Европе, чтобы зарабатывать деньги по профессиональном контракту. Конечно, я рад, что выбрал Канзас и отказал Реалу. Я встретил много новых людей. Я смог получить диплом в Канзасе и просто стал частью такой большой организации как Джейхоукс. Я вышел в Финал четырех Мартовского безумия.

Я выступал здесь четыре года, работал под руководством Билла Селфа, который является тренером калибра Зала славы. Если бы я не приехал сюда, я бы не получил опыт игры под руководством тренера такого уровня. 

Я был самим собой. У каждого человека разные цели. Я просто хотел выступать в NCAA", – цитирует украинца kusports.com

Ранее Михайлюк прокомментировал четыре года своей игры за Канзас.

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Теги: Святослав Михайлюк, Канзас Джейхоукс, баскетбол
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