Сергей Гладырь помог своему клубу выйти в финал четырех.

Монако игрока сборной Украины Сергея Гладыря не смогло обыграть турецкий Банвит во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА. Домашний матч монегаски проиграли со счетом 74:75.

Сергей Гладырь в этом поединке за 11 минут набрал 3 очка.

В первом матче Монако победило Банвит 85:77 и, благодаря общему преимуществу в 7 очков, продолжит борьбу в турнире.

Соперник монегасков в полуфинале определится в следующей жеребьевке.

Ранее сообщалось, что в своем лучшем матче в зарубежной карьере Гладырь набрал 30 очков за 23 минуты.

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