Лень исполнил шикарный трехочковый в матче с Сакраменто
Украинский центровой вызвал невероятную реакцию скамейки запасных.
Украинский центровой Финикса Алекс Лень записал на свой счет уже 11-й в этом сезоне дабл-дабл, чем помог своей команде обыграть Сакраменто.
В одном из эпизодов Лень в великолепном стиле исполнил трехочковый бросок, порадовав публику и всю скамейку Санз.
"У меня была уверенность, и я забил этот бросок. Я видел реакцию скамейки, когда забросил 3 очка. Она была сумасшедшей", – сказал Лень.
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