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Лень исполнил шикарный трехочковый в матче с Сакраменто

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Украинский центровой вызвал невероятную реакцию скамейки запасных.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Украинский центровой Финикса Алекс Лень записал на свой счет уже 11-й в этом сезоне дабл-дабл, чем помог своей команде обыграть Сакраменто.

В одном из эпизодов Лень в великолепном стиле исполнил трехочковый бросок, порадовав публику и всю скамейку Санз.

"У меня была уверенность, и я забил этот бросок. Я видел реакцию скамейки, когда забросил 3 очка. Она была сумасшедшей", – сказал Лень.

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Теги: НБА, баскетбол, Алексей Лень
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