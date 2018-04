Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс побил рекорд бывшего защитника Лейкерс Кобе Брайанта по количеству очков, набранных игроком в его 15-м сезоне или позже, информирует ESPN Stats & Info.

Набрав 27 очков в победном матче с Торонто, ЛеБрон с увеличил свой показатель в нынешнем сезоне до 2 138 очков. Предыдущий рекорд принадлежал Брайанту, который завершил свой 17-й сезон (2012/13) с результатом 2 111 очков.

With 27 points today, @KingJames has scored 2,138 this season, passing @kobebryant (2,133 in 2012-13) for the most in NBA history by a player in his 15th season or later. pic.twitter.com/pIzZmH2qAM