Переключиться на мобильную версию

ЛеБрон побил рекорд Кобе Брайанта

Комментариев: 0
Джеймс побил рекорд Кобе по очкам, набранным игроком в его 15-м сезоне или позже.
ЛеБрон побил рекорд Кобе Брайанта

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс побил рекорд бывшего защитника Лейкерс Кобе Брайанта по количеству очков, набранных игроком в его 15-м сезоне или позже, информирует ESPN Stats & Info.

Набрав 27 очков в победном матче с Торонто, ЛеБрон с увеличил свой показатель в нынешнем сезоне до 2 138 очков. Предыдущий рекорд принадлежал Брайанту, который завершил свой 17-й сезон (2012/13) с результатом 2 111 очков.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: НБА, Коби Брайант, ЛеБрон Джеймс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь