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Близнюк: Моей целью является играть в НБА

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Богдан Близнюк рассказал о целях на межсезонье и желание сыграть за сборную.
Богдан Близнюк
Богдан Близнюк
fbu.org.ua

Форвард команды университета Восточного Вашингтона Богдан Близнюк рассказал, что хотел бы выступать за сборную Украины.

"Сейчас я хочу полностью сконцентрироваться на баскетболе, на поиске профессиональной команды. Моей целью является играть в НБА.

Я готов, мне нечего жалеть, ведь я отдал студенческому баскетболу все 4 года обучения, я горжусь своей командой и тем, что мы вместе сделали за это время и чтобы не готовил следующий год, я буду готов к этому, где бы ни играл, я всегда буду работать на победу моей команды, помогать чем смогу.

Мы уже подписали контракт с агентом, он будет подыскивать команду для меня, сейчас его работа заключается в том, чтобы он организовал просмотры в каких-то клубах, для того чтобы они могли оценить меня в работе.

Играть за сборную? Конечно, играть за сборную Украины - это нечто невероятное и большая честь для меня. Это то, чего я однозначно хочу достичь", - отметил Близнюк в интервью fbu.ua.

Отметим, что Близнюк родился в Луцке, однако с шести лет живет в США.

В минувший уик-энд украинец принял участие в Матче звезд NCAA, где отыграл 21 минуту и помог команде Запада одержать победу над командой Востока (98:94). Близнюк набрал 11 очков, сделал 3 подбора и 2 перехвата. 

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Теги: Богдан Близнюк, NCAA, баскетбол
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