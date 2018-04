Карри назвал лучшим претендентом на приз MVP Джеймса Хардена

Разыгрывающий Голден Стейт Стефен Карри назвал защитника Хьюстона Джеймса Хардена лучшим претендентом на звание MVP. По его словам, именно Харден больше остальных достоин называться самым ценным игроком НБА.

"Есть Энтони Дэвис и ЛеБрон Джеймс и они невероятно играют. Но Харден в этом сезоне вывел свою игру на другой уровень. За ним интересно наблюдать и против него интересно играть. Мой выбор – Харден", – сказал Карри.

"It is never easy and this year will be more of the same."@StephenCurry30 sits down with @sportsreiter to talk about the NBA Playoffs on Reiter's Block. Catch the rest of the show on CBS Sports HQ. https://t.co/fFEpW53Xlg pic.twitter.com/NTVmsQscrj