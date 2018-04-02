Атланта подписала Дэмиона Ли до конца сезона

Атакующий защитник останется в Хокс как минимум до конца сезона.

Атланта и атакующий защитник Дэмион Ли подписали контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, сообщается пресс-служба команды.

ROSTER UPDATE: We have signed Damion Lee for the remainder of the season.#TrueToAtlanta — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 2, 2018

Баскетболист провел за Хокс 10 матчей, в том числе 7 в стартовом составе, набирая 9,8 очков, 4,1 подбора, 1,9 передачи и 1,3 перехвата в среднем за поединок.

Отметим, что Атланта занимает ныне последнее место Восточной конференции НБА.

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