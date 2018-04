Оладипо и Лиллард – лучшие игроки минувшей недели в НБА

Защитник Индианы Виктор Оладипо и защитник Портленда Дамиан Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА.

Индиана с Оладипо на прошлой неделе выиграла все три своих встречи. Виктор в среднем за матч набирал 26 очков и 6,7 передачи.

Лиллард принял участие в трех матчах Портленда из четырех и в среднем набирал 28,3 очка, отдавал 8,7 передачи и совершал 6,3 подбора.

