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У Хардена появился странный ритуал после данков

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Джеймс Харден после приземления подносит руки к носу.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
ClutchPoints

Защитник Хьюстона Джеймс Харден в последнее время странно празднует забитые данки в матчах НБА.

Харден после приземления подносит руки к носу и осматривает их так, будто у него пошла кровь.

Некоторые болельщики думают, что Харден таким образом подчеркивает силу своего полета, который якобы заставляет его нос кровоточить.

Ранее сообщалось, что Хьюстон впервые выиграл регулярный чемпионат НБА.

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Теги: Джеймс Харден, НБА, Хьюстон Рокетс
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