Хьюстон побил свой же рекорд прошлого сезона
Рокетс превзошли всех по количеству трехочковых.
Хьюстон установил рекорд НБА по количеству трехочковых в одном сезоне.
После победного матча против Сан-Антонио (83:100), в коллекции Рокетс 1184 трехочковых в этом сезоне.
Рекордом прошлого сезона было 1181 трехочковое попадание, и принадлежал он тоже Хьюстону.
Автором рекордного броска стал Джеймс Харден.
James Harden drills it from deep!— NBA (@NBA) 1 апреля 2018 г.
With that triple the @HoustonRockets set a new NBA single season record for 3-pointers made! #Rockets pic.twitter.com/nNDHZdq3UN
Ранее сообщалось, что Хьюстон впервые выиграл регулярный чемпионат НБА.
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