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Хьюстон побил свой же рекорд прошлого сезона

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Рокетс превзошли всех по количеству трехочковых.
Хьюстон побил свой же рекорд по количеству трехочковых
Хьюстон побил свой же рекорд по количеству трехочковых
Getty Images

Хьюстон установил рекорд НБА по количеству трехочковых в одном сезоне.

После победного матча против Сан-Антонио (83:100), в коллекции Рокетс 1184 трехочковых в этом сезоне.

Рекордом прошлого сезона было 1181 трехочковое попадание, и принадлежал он тоже Хьюстону.

Автором рекордного броска стал Джеймс Харден.

Ранее сообщалось, что Хьюстон впервые выиграл регулярный чемпионат НБА.

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Теги: Хьюстон Рокетс, трехочковый, НБА, баскетбол
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