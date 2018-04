Хьюстон установил рекорд НБА по количеству трехочковых в одном сезоне.

После победного матча против Сан-Антонио (83:100), в коллекции Рокетс 1184 трехочковых в этом сезоне.

Рекордом прошлого сезона было 1181 трехочковое попадание, и принадлежал он тоже Хьюстону.

Автором рекордного броска стал Джеймс Харден.

James Harden drills it from deep!



With that triple the @HoustonRockets set a new NBA single season record for 3-pointers made! #Rockets pic.twitter.com/nNDHZdq3UN