Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за воскресенье, 1 апреля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В него вошли моменты с участие Д'Арона Фокса, Джарелла Мартина, Джарретта Аллен, Бена Симмонса, Джона Коллинз, Денниса Смита-младшего, Стивена Адамса, Джабари Паркера и Руди Гэя.

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