Блок-шот и данк Гэя – среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за воскресенье, 1 апреля.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В него вошли моменты с участие Д'Арона Фокса, Джарелла Мартина, Джарретта Аллен, Бена Симмонса, Джона Коллинз, Денниса Смита-младшего, Стивена Адамса, Джабари Паркера и Руди Гэя.
Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!
Полная версия правил