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Вашингтон и Портленд вышли в плей-офф НБА

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Вакантными остаются семь путевок.
Вашингтон гарантировал себе участие в плей-офф
Вашингтон гарантировал себе участие в плей-офф
nba.com

Вашингтон и Портленд официально оформили места в топ-8 своих конференций и пополнили список команд-участниц плей-офф.

Блэйзерс  пятый сезон подряд стали одной из восьми лучших команд Западной конференции.

Уизардс стали одной из восьми лучших команд Восточной конференции в четвертый раз за последние пять сезонов.

Ранее сообщалось, что от Западной конференции путевку в плей-офф уже забронировали Голден Стэйт и Хьюстон, а от Востока сразу пять команд – Торонто, Бостон, Филадельфия, Кливленд и Индиана.

На два места в плей-офф от Восточной конференции претендуют три команды, а на Западе – семь команд ведут борьбу за пять путевок.

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Теги: НБА, баскетбол
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