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Хьюстон впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат НБА

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Это первая победа Рокертс в регулярном чемпионате за 50-летнюю историю организации.
Хьюстон впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат НБА
Хьюстон впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат НБА
Getty Images

После поражения Торонто от Бостона, Хьюстон с соотношением побед и поражений 62-14 гарантировал себе первое место в регулярном чемпионате НБА, а также преимущество своей площадке во всех раундах плей-офф, включая финальную серию.

Это первая победа Хьюстона в регулярном чемпионате за 50-летнюю историю организации. Единственной командой лиги, которая не выигрывала регулярный чемпионат более продолжительное время, является Атланта, не побеждавший в нем ни разу за 68 лет.

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Теги: Хьюстон Рокетс, регулярный чемпионат, НБА, баскетбол
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