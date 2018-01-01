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Михайлюк: Посмотрим, готов ли я к следующему уровню

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Украинский баскетболист прокомментировал свое выступление на протяжении четырех лет за Канзас.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
twitter.com/FansOfKU

Атакующий защитник Канзас Джейхоукс Святослав Михайлюк поделился мнением о матче 1/2 финала Мартовского безумия против Виллановы (79:95), а также подвел итог своей четырехлетней карьеры в организации. 

"У меня было четыре отличных года карьеры в Канзасе. Я научился многому и стал лучшим игроком здесь, познакомился с многими новыми людьми. Это были отличные четыре года.

Я не знаю, решил ли я свои проблемные вопросы с прошлого драфт-комбайна, чтобы иначе выглядеть в глазах скаутов НБА. Я еще не думал об этом. Посмотрим, готов ли я к следующему уровню. Что касается сегодняшнего матча, то мы многое позволяли сопернику. 

Мы не были достаточно быстрыми и агрессивными в защите. Вилланова – хорошая бросающая команда. Когда кто-то ловит кураж, сложно промахиваться. Было тяжело против них защищаться. У Виллановы есть атлетичные игроки. Было тяжело противодействовать им.

В целом, мы можем гордиться нынешним сезоном. Никто не ожидал, что мы дойдем до этой стадии. Это был отличный сезон", – отметил Михайлюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Михайлюк с Канзасом не сумели выйти в финал Мартовского безумия. 

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Теги: Святослав Михайлюк, канзас, NCAA, баскетбол
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