Канзас Джейхокс уступил за шаг до финала Вилланове.

Канзас Джейхокс, в котором выступает украинец Святослав Михайлюк, проиграл Виланове и не вышел в финал Мартовского безумия.

Фактически, Канзас проиграл матч в первом периоде, проигранном 32:47. В этом периоде залетело 13 из 17 бросков из-за дуги. Во втором периоде на площадке была равная борьба 48:47, но этого оказалось мало.

Михайлюк за 29 минут на площадке набрал 10 очков (2/8 с игры, 1/4 из-за трехочковой дуги, 5/6 со штрафных) и сделал 3 передачи и 2 перехвата.

Соперником Вилановы в финале будет Мичиган. Финальный матч состоится в понедельник, 2 апреля.