Джарелл Лиллард получил несколько огневых ранений.

Сводный брат баскетболиста Портленда Дамиана Лилларда, Джарелл, получил несколько огнестрельных ранений на парковке возле торгового центра в Портленде, при этом остался живым. Об этом сообщает San Jose Mercury News.

По словам пострадавшего, неизвестные начали стрелять в него, когда он шел к своей машине. Раненый 20-летний молодой человек забежал в соседний магазин и рухнул там на пол. Позже его обнаружили прибывшие полицейские.

Полиция разыскивает двух подозреваемых. Несколько пуль попало в припаркованные машины, при этом ранения получил только Джарелл Лиллард.

27-летний защитник Портленда Дамиан Лиллард выступает за клуб с 2012 года. Он трижды становился участником Матча всех звезд НБА. Всего в карьере в НБА он принял участие в 463 матчах, в среднем набирая 23,1 очка, делая 6,2 передачи и 4,1 подбора за игру.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!