Украинский форвард провел на площадке 21 минуту игрового времени.

Форвард Восточного Вашингтона Богдан Близнюк принял участие в Матче звезд NCAA, который прошел в Сан-Антонио в рамках Финала четырех Мартовского безумия.

Близнюк провел на площадке 21 минуту, за это время успел набрать 11 очков, сделал 3 подбора и 2 перехвата. Набранные очки украинца помогли команде Запада обыграть Восток - 98:94.

Напомним, в Финале четырех сыграет другой украинец Святослав Михайлюк. В полуфинале его Канзас Джейхоукс встретится с Виллановой.

Напомним, Близнюк помог своей команде выйти в финал Конференции, став лучшим бомбардиром в истории конференции Big Sky - 2169 очков.

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