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ЛеБрон побил невероятный рекорд Майкла Джордана

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Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс установил очередной рекорд НБА.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс установил очередной для себя рекорд НБА. Благодаря 27 очкам, которые он набрал в матче регулярного чемпионата НБА против Нового Орлеана, он добрался до показателя в 867 игр подряд с набором как минимум 10 очков.

Тем самым ЛеБрон опередил показатель Майкла Джордана, у которого было 866 подобных встреч.

Добавим, что Джеймс имеет в своем активе больше игр с набором в 50 очков (11), чем матчей, где он не набирал 10 очков (8).

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Теги: НБА, баскетбол, ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс, Майкл Джордан
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