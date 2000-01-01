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Дюрант повторил рекорд по количеству удалений за сезон за последние 15 лет

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Игрок Голден Стэйт неудачно вернулся на площадку после травмы.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Легкий форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант в своем первом матче после возвращения в строй был удален с площадки.

За 2,7 секунды до конца первой половины матча с Милуоки форвард Голден Стэйт получил два технический фола за споры с арбитром и автоматическое удаление.

Для игрока ГСВ данное удаление стало пятым в нынешнем регулярном чемпионате НБА. За последние 15 лет столько же удалений за сезон получал только Ларри Сандерс в чемпионате-2012/13.

Больше удалений в течение одного сезона за последние 25 лет зарабатывал только Рашид Уоллес. Его удаляли по семь раз в сезонах 1999/2000 и 2000/01.

Отметим, что встреча завершилась домашним поражением Голден Стэйт со счетом 107:116.

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Теги: Кевин Дюрант, Голден Стэйт Уорриорз, удаление, рекорд, НБА, баскетбол
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