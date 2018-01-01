Айзейя Томас перенес операцию, после которой будет восстанавливаться 4 месяца

Айзейе Томасу сделали операцию на правом бедре.

Разыгрывающий Лейкерс Айзейя Томас подвергся хирургическому вмешательству в четверг, 29 марта. Баскетболист перенес операцию на правом бедре, восстановительный период после которой продлится 4 месяца. Об этом сообщает ESPN.

Игрок пропустил несколько последних матчей Лейкерс из-за болей. 27 марта Томас покинул расположение команды для консультации с врачами, после чего приняли решение о хирургическом вмешательстве. По причине восстановления, до конца сезона Томас не сыграет.

В составе Лейкерс Томас провел 17 матчей, где набирал по 15,6 очка и совершал 5,0 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что Айзейя Томас сменил игровой номер в Лейкерс.

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