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Хьюстон впервые в истории клуба гарантировал себе первую строчку в Западной конференции

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Рокетс установили клубное достижение.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

После поражения действующего чемпиона Голден Стэйт от Милуоки (107:116) Хьюстон обеспечил себе первое место на Западе и преимущество домашней площадки вплоть до финала конференции.

Рокетс впервые в истории клуба заняли первое место в конференции.

На сегодняшний день команда имеет 61 победу и 14 поражений. Чтобы гарантировать себе преимущество домашней площадки плоть до финальной серии, Рокетс необходимо одержать еще 2 победы.

Ранее сообщалось, что Лейкерс обновили антирекорд клуба.

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Теги: Хьюстон Рокетс, турнирная таблица, НБА, баскетбол
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