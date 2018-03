После поражения действующего чемпиона Голден Стэйт от Милуоки (107:116) Хьюстон обеспечил себе первое место на Западе и преимущество домашней площадки вплоть до финала конференции.

Рокетс впервые в истории клуба заняли первое место в конференции.

На сегодняшний день команда имеет 61 победу и 14 поражений. Чтобы гарантировать себе преимущество домашней площадки плоть до финальной серии, Рокетс необходимо одержать еще 2 победы.

There's no place like home. #Rockets clinch best record in West and home court advantage for the Western Conference Playoffs. #RunAsOne🚀 pic.twitter.com/TxxmEBZapY