Хьюстон впервые в истории клуба гарантировал себе первую строчку в Западной конференции
Рокетс установили клубное достижение.
После поражения действующего чемпиона Голден Стэйт от Милуоки (107:116) Хьюстон обеспечил себе первое место на Западе и преимущество домашней площадки вплоть до финала конференции.
Рокетс впервые в истории клуба заняли первое место в конференции.
На сегодняшний день команда имеет 61 победу и 14 поражений. Чтобы гарантировать себе преимущество домашней площадки плоть до финальной серии, Рокетс необходимо одержать еще 2 победы.
There's no place like home. #Rockets clinch best record in West and home court advantage for the Western Conference Playoffs. #RunAsOne🚀 pic.twitter.com/TxxmEBZapY— Houston Rockets (@HoustonRockets) 30 березня 2018 р.
Ранее сообщалось, что Лейкерс обновили антирекорд клуба.
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