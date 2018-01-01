Эмбииду проведут операцию и он пропустит первый раунд плей-офф НБА

Лидер Сиксерс получил травму глазницы.

Центровому Филадельфии Джоэлу Эмбииду предстоит операция по поводу перелома орбитальной кости, сообщает ESPN.com.

По результатам операции будут определены сроки возвращения игрока в строй. Лидер Сиксерс может пропустить от 2 до 4 недель, а значит он пропустил первый раунд плей-офф.

Эмбиид получил травму в результате столкновения с партнером по команде Маркеллом Фульцем во время матча против Нью-Йорка.

В нынешнем сезоне Эмбиид набирает по 22,9 очка, собирает по 11,0 подбора, отдает по 3,2 передачи и совершает по 1,8 блок-шота за 30,3 минуты в среднем за игру.

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