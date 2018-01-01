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Эмбииду проведут операцию и он пропустит первый раунд плей-офф НБА

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Лидер Сиксерс получил травму глазницы.
Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид
Getty Images

Центровому Филадельфии Джоэлу Эмбииду предстоит операция по поводу перелома орбитальной кости, сообщает ESPN.com.

По результатам операции будут определены сроки возвращения игрока в строй. Лидер Сиксерс может пропустить от 2 до 4 недель, а значит он пропустил первый раунд плей-офф.

Эмбиид получил травму в результате столкновения с партнером по команде Маркеллом Фульцем во время матча против Нью-Йорка.

В нынешнем сезоне Эмбиид набирает по 22,9 очка, собирает по 11,0 подбора, отдает по 3,2 передачи и совершает по 1,8 блок-шота за 30,3 минуты в среднем за игру.

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Теги: Джоэл Эмбиид, Филадельфия Сиксерс, столкновение, травма, видео, НБА, баскетбол
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