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Стив Нэш и еще три легенды НБА будут введены в Зал славы

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Зал славы НБА пополнятся четырьмя легендарными баскетболистами.
Стив Нэш
Стив Нэш
Getty Images

Зал славы НБА пополниться четырьмя легендарными баскетболистами, уверяет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сообщается, что Грант Хилл, Джейсон Кидд, Стив Нэш и Морис Чикс станут членами Зала славы в 2018 году. Весь официоз пройдет во время Финала четырех NCAA, который пройдет с 31-го марта по 2-е апреля в Сан-Антонио.

Отметим, что украинский баскетболист Богдан Близнюк сыграет в Матче всех звезд NCAA. В финале четырех также не обойдется без украинца, куда вышел Святослав Михайлюк и его Канзас.

Ранее сообщалось, что НБА объявила 13 кандидатов на включение в Зал славы, среди которых были Чикс, Нэш и Кидд.

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Теги: баскетбол, НБА, Зал славы
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