Стив Нэш и еще три легенды НБА будут введены в Зал славы
Зал славы НБА пополнятся четырьмя легендарными баскетболистами.
Зал славы НБА пополниться четырьмя легендарными баскетболистами, уверяет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Сообщается, что Грант Хилл, Джейсон Кидд, Стив Нэш и Морис Чикс станут членами Зала славы в 2018 году. Весь официоз пройдет во время Финала четырех NCAA, который пройдет с 31-го марта по 2-е апреля в Сан-Антонио.
Отметим, что украинский баскетболист Богдан Близнюк сыграет в Матче всех звезд NCAA. В финале четырех также не обойдется без украинца, куда вышел Святослав Михайлюк и его Канзас.
Ранее сообщалось, что НБА объявила 13 кандидатов на включение в Зал славы, среди которых были Чикс, Нэш и Кидд.
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