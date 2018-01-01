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Эмбиида госпитализировали после матча с Нью-Йорком

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Лидер Филадельфии покинул площадку во второй четверти и больше участия в поединке не принимал.
Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид
Getty Images

Центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид во второй четверти домашнего матча регулярного чемпионата НБА с Нью-Йорк Никс (118:101) столкнулся с партнером по команде Маркеллом Фульцем.

Эмбиид покинул площадку и больше участия в поединке не принимал. После игры центровой был госпитализирован для профилактического обследования. Джоэл избежал сотрясения. Сроки его восстановления станут известны позже.

В нынешнем сезоне Эмбиид набирает по 22,9 очка, собирает по 11,0 подбора, отдает по 3,2 передачи и совершает по 1,8 блок-шота за 30,3 минуты в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что у американского баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча.

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Теги: Джоэл Эмбиид, Филадельфия Сиксерс, столкновение, травма, видео, НБА, баскетбол
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