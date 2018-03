Эмбиида госпитализировали после матча с Нью-Йорком

Центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид во второй четверти домашнего матча регулярного чемпионата НБА с Нью-Йорк Никс (118:101) столкнулся с партнером по команде Маркеллом Фульцем.

Эмбиид покинул площадку и больше участия в поединке не принимал. После игры центровой был госпитализирован для профилактического обследования. Джоэл избежал сотрясения. Сроки его восстановления станут известны позже.

В нынешнем сезоне Эмбиид набирает по 22,9 очка, собирает по 11,0 подбора, отдает по 3,2 передачи и совершает по 1,8 блок-шота за 30,3 минуты в среднем за игру.

Joel Embiid is headed into the locker room after a collision on the court



Here is the play where it happened. pic.twitter.com/LoP8wWl4C6