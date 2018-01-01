Таунс установил рекорд Миннесоты

Карл-Энтони Таунс стал четвертым игроком в истории Тимбервулвз, набравшим как минимум 50 очков в одном поединке.

Центровой Миннесоты Карл-Энтони Таунс установил рекорд клуба и свой личный рекорд результативности в одном матче, набрав 56 очков в поединке против Атланты.

Таким образом, Таунс стал четвертым игроком в истории Миннесоты, набравшим как минимум 50 очков в одном матче. Кроме него это удавалось Кевину Лаву (50), Кори Брюэру (50) и Мо Уильямсу (52).

В текущем сезоне Таунс набирает по 20,7 очка, делает по 12,2 подбора, совершает по 2,4 передачи, 1,5 блок-шота и 0,8 перехвата за 35,3 минуты в среднем за матч.

Матч регулярного чемпионата НБА Миннесота - Аталанта завершился со счетом 126:114.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс повторил рекорд Майкла Джордана.

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