НБА: Кливленд на выезде победил Шарлотт, Портленд уступил Мемфису

Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 28-е марта.

Орландо – Бруклин 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)

Орландо: Вучевич (24 + 15 подборов + 5 передач), Хезонья (23 + 7 подборов), Гордон (15), Огастин (14), Первис (2) – старт; Мак (13 + 6 передач; Берч (6 + 7 подборов), Бийомбо (5), Артис (2), Аффлало (0).

Бруклин: Расселл (16 + 5 подборов + 12 передач), Аллен (15 + 8 подборов), Кэрролл (14 + 12 подборов), Холлис-Джефферсон (14 + 9 подборов), Крэбб (13) – старт; ЛеВерт (16 + 6 передач), Харрис (14), Каннингем (6 + 5 подборов), Динуидди (3).

Шарлотт – Кливленд 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)

Филадельфия – Нью-Йорк 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)

Мемфис – Портленд 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)

Миннесота – Атланта 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)

Юта – Бостон

Финикс – Клипперс

Лейкерс – Даллас

Турнирная таблица

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