НБА: Кливленд на выезде победил Шарлотт, Портленд уступил Мемфису
Орландо – Бруклин 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)
Орландо: Вучевич (24 + 15 подборов + 5 передач), Хезонья (23 + 7 подборов), Гордон (15), Огастин (14), Первис (2) – старт; Мак (13 + 6 передач; Берч (6 + 7 подборов), Бийомбо (5), Артис (2), Аффлало (0).
Бруклин: Расселл (16 + 5 подборов + 12 передач), Аллен (15 + 8 подборов), Кэрролл (14 + 12 подборов), Холлис-Джефферсон (14 + 9 подборов), Крэбб (13) – старт; ЛеВерт (16 + 6 передач), Харрис (14), Каннингем (6 + 5 подборов), Динуидди (3).
Шарлотт – Кливленд 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)
Филадельфия – Нью-Йорк 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)
Мемфис – Портленд 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)
Миннесота – Атланта 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)
Юта – Бостон
Финикс – Клипперс
Лейкерс – Даллас
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