Лидер Кливленд Кавальерс заявил о своих претензиях на звание MVP по окончании сезона.

Лидер Кливленд Кавальерс ЛеБрон Джеймс заявил, что он заслуживает получит награду MVP по окончании нынешнего сезона.

"Я бы проголосовал за себя. Учитывая всю проделанную мной работу, все, что происходило с нашей командой в течение сезона, большое количество травм и тому подобные вещи, и то, что мы продолжаем держаться на плаву, я определенно проголосовал бы за себя", – приводит слова ЛеБрона ресурс АР.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон вкладывает ежегодно по полтора миллиона долларов в свое тело, чтобы держать себя в форме. Также Джеймс достиг рубежа 2000 очков за сезон

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