Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за вторник, 27 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли данки форварда Хьюстона Нене Илариу, разыгрывающего Даллас Денниса Смита. Отменный аллей-уп защитника Кливленда Джорджа Хилла с последующим данком Леброна Джеймса. Также блок-шот лидера Майами Дуэйна Уэйда и передача Милоша Теодосича из Лос-Анджелеса.

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