Украинец стал всего лишь пятым игроков в истории своей команды, кто удостоился такой чести.

Украинец Богдан Близнюк получил приглашение на Матч звезд NCAA, который состоится в рамках Финала четырех сезона.

В Матче звезд выступают все сильнейшие из команд NCAA, которые не вышли в Финал четырех. Близнюк будет играть за команду Запада.

Отметим, что ранее всего четыре игрока из его команды Восточного Вашингтона играли в таком поединке.

Напомним, в Финале четырех сыграет другой украинец Святослав Михайлюк. В полуфинале его Канзас Джейхоукс встретится с Виллановой.

Напомним, Близнюк помог своей команде выйти в финал Конференции, став лучшим бомбардиром в истории конференции Big Sky - 2169 очков.

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