На данный момент семь клубов уже гарантировали себе места в плей-офф.

В плей-офф НБА выходят 16 коллективов и на данный момент известны лишь 7 участников, хотя до конца регулярного чемпионата осталось всего 2 недели.

От Западной конференции путевку в плей-офф уже забронировали Голден Стэйт и Хьюстон, а от Востока сразу пять команд – Торонто, Бостон, Филадельфия, Кливленд и Индиана.

Кто еще претендует?

На самом деле, на Востоке должно случиться чудо, чтобы кто-то из нынешней восьмерки не сумел продлить для себя сезон.

В данный момент Вашингтон (41-33), Милуоки (39-35) и Майами (40-35) занимают места с 6 по 8, а единственные, кто может их потеснить – Детройт (34-40) и Шарлотт (34-41). ESPN дает Пистонс шанс на плей-офф в 1.2%, а Хорнетс - 0.4%.

Интереснее дела на Западе. Кроме вышеупомянутых Хьюстона и ГСВ, практически вышли в плей-офф Портленд и Оклахома, в восьмерке также Сан-Антонио, Нью-Орлеан, Юта и Миннесота. Здесь также лишь два клуба могут изменить заветную восьмерку, но их шансы значительно выше, чем у коллег с Востока.

У Клипперс сейчас 40 побед на 34 поражения, у Денвера – 40-35. Миннесота, идущая на 8-й строчке, имеет 42 победы и 33 поражения за 7 матчей до конца сезона. Тем не менее, у Клипперс невероятно тяжелый календарь (Портленд, Индиана, САС, Юта, Денвер, НОП), у Денвера и вовсе все 7 матчей против команд, которые сейчас идут в зоне плей-офф. Потому, на Западе также очень маловероятно, что нынешняя восьмерка изменится.

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!