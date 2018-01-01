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НБА: Вашингтон победил Сан-Антонио, Кливленд уступил Майами

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 27-е марта.
Вашингтон обыграл Сан-Антонио
Вашингтон обыграл Сан-Антонио
Getty Images

Вашингтон – Сан-Антонио 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40)

Торонто – Денвер 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25)

Хьюстон – Чикаго 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29)

Майами – Кливленд 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20)

Новый Орлеан – Портленд 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36)

Сакраменто – Даллас

Клипперс – Милуоки

Голден Стэйт – Индиана

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол
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